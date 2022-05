De eindexamens zijn begonnen, West-Friese leerlingen klaar voor de start

Zenuwachtige leerlingen en ouders die nog een extra keer vragen of er genoeg geleerd is: vandaag starten de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Ook de middelbare scholen in West-Friesland maken zich op voor een nieuwe examenperiode.

Nadat de examens de afgelopen twee jaar werden aangepast vanwege de coronapandemie is ook dit jaar besloten om de leerlingen van vmbo-, mavo- en havoklassen extra tijd te geven om de laatste toetsen voor het behalen van een diploma te maken. Deze 'duimregeling' werd al voor de kerstvakantie aangekondigd door Dennis Wiersma, de minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.

"Wij geven alle leerlingen de keuze of zij examen doen in tijdvak 1 of toch liever spreiden. Of hier gebruik van wordt gemaakt, verschilt per leerling", zegt de examencoördinator van Copernicus SG in Hoorn.

Vak wegstrepen

Voor de leerlingen van het Tabor College d'Ampte in Hoorn betekent dit dat zij alleen examen hoeven te doen voor de theorievakken. "Het praktijkexamen voor de beroepsgerichte vakken is dit jaar afgeschaft", licht directeur Stef Macke toe. "Net als vorig jaar is het lastig tijdens dat examen om een afstand tussen de leerkracht en de leerlingen te houden." Om het vak toch af te ronden hebben de leerlingen voor deze vakken alleen een schoolexamen gedaan.

Daarnaast betekent deze regeling voor de leerlingen van de Hoornse school dat zij één vak weg mogen strepen. Dit mag echter geen kernvak zijn als Nederlands, Engels of Wiskunde. Binnen de examens die nog wel gegeven worden geldt een normale onderwijssetting, vertelt Macke. Tijdens een digitaal examen worden de leerlingen extra uit elkaar gehouden met hulp van schermen.

"Alle examens worden gemaakt met dezelfde regeling als vorig jaar", zegt de directeur van het Tabor College d'Ampte. "Dat ging toen goed. We gaan er van uit dat het dit jaar ook weer goed gaat komen."