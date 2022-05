Testlocaties schalen flink af, wat moet er gebeuren met het personeel en materiaal?

Langzaam maar zeker sluiten de testlocaties in Noord-Holland hun deuren. De enorme operatie die zo'n twee jaar geleden in recordtempo werd opgetuigd, wordt nu langzaam afgebouwd. Met overgebleven materiaal en duizenden medewerkers zonder werk als gevolg.

Uitzendbureau Olympia levert vooral werknemers aan testlocaties van de GGD in groot Amsterdam en herkent de trend. "Er wordt nu steeds sneller afgeschaald", vertelt Jan Maarten Bronsgeest, regiodirecteur Groot Amsterdam bij Olympia. Op het hoogtepunt werkten er zo'n 250 mensen bij de testlocaties van de GGD via Olympia, momenteel is dat aantal gehalveerd. "Er zullen ook nog wel wat mensen werkzaam blijven, dat noemen ze het waakvlamprincipe", licht Bronsgeest toe. "Het is belangrijk dat de GGD snel weer kan opschalen, mochten de besmettingen weer oplopen."

Afschaling bij de GGD's Bij de GGD's neemt het aantal locaties en het personeel bij de testlocaties af. In Zaanstreek-Waterland is het locaties al gehalveerd, van vier naar twee. Ook qua personeel wordt er flink afgeschaald, maar 'het wisselt per locatie hoeveel wij er nodig hebben', laat de regio weten in een reactie. Bij de testlocaties van GGD Hollands Noorden werken momenteel nog ongeveer 900 mensen bij drie vaccinatielocaties en drie testlocaties, maar ook dit zal de komende tijd flink afnemen. Op het hoogtepunt werkten er 1.400 mensen verspreid over zeven testlocaties en vijf vaccinatielocaties. Wel zijn er afspraken over een minimale bezetting, zodat er indien nodig weer opgeschaald kan worden. In de regio Kennemerland gaat er één locatie dicht, de XL locatie op Schiphol. Drie anderen blijven er nog open, laat een woordvoerder weten. "Wel zal er flink afgeschaald worden op het personeel per locatie."

"Ons aantal werknemers is inmiddels gehalveerd", vertelt ook Toine de Klerk, partner bij spoedtest.nl, een commerciële aanbieder van coronatesten. Op het hoogtepunt van de pandemie opereerde spoedtest.nl op meer dan 30 testlocaties in Noord-Holland en werkten er landelijk meer dan 2.200 medewerkers. "En dan moesten we er soms ook nog uitzendkrachten bijhalen." Op de website valt te lezen dat het bedrijf al meer dan drie miljoen testen heeft afgenomen.

Het afbouwen van de testlocaties zorgt dus voor een flinke uitstroom aan werknemers die allemaal op zoek zijn naar de volgende stap in hun carrière, of weer teruggaan naar hun oude werk. "Wij kijken altijd naar wat iemand wil doen en hoe we hierbij begeleiding kunnen bieden. We voeren met elke flexkracht een persoonlijk gesprek over hoe de toekomst naar werk eruitziet. Dus dat is met de uitstroom bij de testlocaties niet anders", aldus Bronsgeest. "Onze methode blijft hetzelfde." Bij Olympia hebben ze wel gemerkt dat het werken op een testlocatie medewerkers heeft geïnspireerd. "Ik heb het idee dat iedereen geproefd heeft aan hoe het is om daadwerkelijk van betekenis te zijn voor anderen." Dat vertaalt zich in een toenemende vraag naar maatschappelijke functies.

"Ik denk dat we deze mensen tekort doen als we ze alleen als groep benaderen en bijvoorbeeld gelijk willen begeleiden naar bijvoorbeeld de horeca", concludeert Bronsgeest. "Zo veel mensen, zo veel verhalen en zo veel wensen. Het is belangrijk dat we hier goed op inspelen." De testmarkt De commerciële aanbieders moeten het vandaag de dag vooral hebben van herstelbewijzen voor het reizen. De prijzen lopen hier van 39.99 euro (antigeensneltest) tot 149.95 euro (PCR Test Last minute). "In de meivakantie zagen wij bijvoorbeeld al een verdubbeling van het aantal testen en ook in de zomer verwachten we een flinke stijging", licht De Klerk toe. "Maar het hangt natuurlijk vooral af van alle reisregels. Zodra het niet meer rendabel is, trekken we de stekker eruit."

Verschil in salaris Bij spoedtest.nl verdient een tester 13 euro bruto per uur, exclusief vakantiegeld en vakantiedagen. Het salaris van een horecamedewerker ligt best wat lager, namelijk op 10.93 euro bruto per uur. "Vorig jaar was het enorm druk en waren we genoodzaakt de prijzen voor onze werknemers te verhogen, licht De Klerk toe. "Nu zijn onze werknemers hier wellicht gewend aan geraakt."

Maar ook buiten het testen op corona liggen er voor de doordachte ondernemers nog tal van mogelijkheden in de snelgroeiende 'testmarkt'. "Vorige week gingen onze soa-testen live, en dat begint nu ook goed te lopen", vertelt De Klerk.

Van prikpaviljoen naar noodopvang Ook de grote test- en prikpaviljoenen krijgen een nieuwe bestemming. Volgens Marieke Geerts, woordvoerder bij de gemeente Haarlem, huren zij nu een paviljoen dat eerder als test- en vaccinatielocatie diende in Diemen. Geerts vervolgt: “Het desbetreffende paviljoen ligt in de opslag op het moment, maar dat willen wij gaan gebruiken voor de crisisnoodopvang voor Oekraïners." Volgens Geerts is dat niet uniek. "Meer gemeenten doen dat. De grote paviljoenen lenen zich daar uitstekend voor, aangezien er gemakkelijk kamers in te maken zijn.” Verschillende GGD's laten in een reactie weten dat de meeste spullen, zoals de tenten, zijn gehuurd, en dus weer terug gaan naar de verhuurder. Overige spullen zullen worden bewaard, mochten de besmettingen weer toenemen.

Is het testen nog wel nodig? Vanaf 11 april dit jaar is het niet meer nodig om je te laten testen bij de GGD als je last hebt van coronaklachten. Een zelftest is voldoende. Is deze positief? Dan hoef je ook geen bevestigingstest meer te doen bij de GGD. Alleen deze specifieke doelgroepen kunnen zich nog laten testen bij de GGD: Zorgmedewerkers.

Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen.

Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan.

Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen.

Mensen die een herstelbewijs nodig hebben, bijvoorbeeld om te reizen.