Showband Hoorn opgeschrikt door brand, schade is beperkt

De schrik zat er goed in bij Showband Hoorn toen er begin van de middag brand uitbrak bij het pand aan het Doelenplein in Hoorn. De brand bij de muziekvereniging was snel onder controle en de schade lijkt mee te vallen: de instrumenten en kleding zijn gespaard gebleven. De muzieklessen zijn voor vanmiddag wel afgelast.

Rond 13.00 uur ontstond de brand bij het pand van de muziekverenging in Hoorn. Maar de brandweer had de uitslaande brand snel onder controle. Rond 13.45 uur was het vuur alweer uitgeblust.

Hoe het vuur precies is ontstaan, is nog onduidelijk. "De brandweer denkt dat is aangestoken, vermoedelijk door kwajongens. Maar dat is moeilijk te bewijzen", zegt Stefano van Neck, voorzitter van Showband Hoorn aan NH Nieuws. "Ik ben blij dat de brand beperkt is gebleven tot de buitenkant van het pand en dat er niemand gewond is geraakt. We moeten nog even kijken of de lessen van vanavond door kunnen gaan. Het ruikt binnen erg naar rook."

Sloopwerk

Ook de veiligheidsregio weet niet wat de oorzaak is. "Het is nog gissen. Maar in de muur smeulde wat isolatiemateriaal. De brandweer heeft wat sloopwerk verricht om zeker te zijn dat de brand is gedoofd", legt een woordvoerder uit. "Het ging gelukkig om een een kleine brand."

Het pand aan de Achter de Vest wordt momenteel geventileerd. "Binnen staat een ventilator die de rook naar buiten blaast."