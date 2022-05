Supportersgroepen Ajax roepen op om te komen feesten in de stad

Zo roepen de AFCA Supportersclub en de F-side de fans op voor een 'pre-party', een feestje voor de wedstrijd, en voor een afterparty na de wedstrijd. Zij willen het kampioenschap met de supporters gaan vieren op het Leidseplein.

Tekort aan beveiligers

De reden dat de supportersverenigingen het feest in de stad willen vieren is omdat "een kampioenschap in de stad moet worden gevierd". Dat kan na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, maar er komt geen huldiging in de stad. De gemeente organiseert die huldiging traditioneel, maar slaat deze keer over omdat er een groot tekort is aan beveiligers om zo'n groot feest in goede banen te leiden. Drie jaar geleden kwamen er 100.000 supporters naar het Museumplein. Na de wedstrijd tegen Heerenveen wordt Ajax wel gehuldigd in de Johan Cruijff Arena, als ze kampioen worden natuurlijk.

"De huldiging moet natuurlijk voor alle Ajax-supporters zijn en niet alleen voor degenen die woensdag in het stadion zitten", laten supporters in een statement weten. Daarom vragen zij dat mensen zonder kaartje de wedstrijd komen kijken op het Leidseplein of rondom het stadion, om daarvoor én daarna samen het feest te vieren.