Inwoners Gooise Meren mogen meepraten over coalitieakkoord

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen mogelijk een vinger in de pap krijgen bij het coalitieakkoord van Gooise Meren. Tot 20 mei is het voor hen mogelijk om onderwerpen aan te leveren die in het coalitieakkoord meegenomen moeten worden.

Aan de formatietafel van het college zitten op dit moment D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks. Aan het roer van deze gesprekken staat formateur Toon van Asseldonk (D66).

Mail

De partijen zeggen veel waarde te hechten aan 'de betrokkenheid van de maatschappij.' Daarom kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun ei kwijt over voor hen belangrijke onderwerpen waarvan ze vinden dat die in het akkoord meegenomen moeten worden. Dat kan via het mailadres [email protected].

"Dit is een laagdrempelige manier om informatie te krijgen", laat de formateur in een schriftelijke reactie weten. "Zo hopen we te weten wat voor hen de komende vier jaar belangrijk is en welke ideeën ze bij de onderwerpen hebben."

Wat er precies gaat gebeuren met de mails na 20 mei legt Van Asseldonk als volgt uit. "De input wordt geordend en geclusterd en is onderwerp van gesprek aan de formatietafel. De bijdragen die binnenkomen, kunnen nieuwe thema’s naar voren brengen. Interessant ideeën kunnen een plek krijgen in het coalitieakkoord. Het gaat nadrukkelijk om input, die de onderhandelende partijen kunnen benutten.

GDP

De grote winnaar van de verkiezingen is Goois Democratisch Platform (GDP), maar dit is niet aanwezig aan de formatietafel. Het GDP won onder meer door hun kritiek op de bestuurscultuur en roep om transparantere en meer benaderbare politiek.

Het mailadres is volgens Van Asseldonk niet geïnspireerd door het GDP. "De partijen aan de onderhandelingstafel hechten aan participatie", zo laat hij weten. "Vier jaar geleden is ook gewerkt met een e-mailadres. Dat heeft toen veel reacties opgeleverd, die ook aan de formatietafel zijn besproken."

De partijen aan de formatietafel hopen vóór het zomerreces een nieuwe college van burgemeester en wethouders te realiseren.