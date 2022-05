Meersquash strijdt met nummer één van de wereld om de landstitel

De squashers van Meersquash uit Hoofddorp kunnen vanavond voor het eerst in 25 jaar landskampioen worden. Tegenstander is GT/Victoria uit Rotterdam. Bij de Noord-Hollanders doet nummer één van de wereld Paul Coll mee.

"Het geeft het team een extra boost dat de nummer één van de wereld in je team zit"

Quote

Troefkaart

De Noord-Hollanders hebben een belangrijke troef in handen. De nummer één van de wereld, Nieuw-Zeelander Paul Coll, wordt voor de finale namelijk ingevlogen. "Dat is een machine. Wat hij allemaal doet op de baan, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Het geeft het team een extra boost dat de nummer één van de wereld in je team zit", vertelt Ravelli.