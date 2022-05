Voetbalster Kaagman keert terug naar Nederland en tekent bij PSV

Voetbalster Inessa Kaagman keert terug naar Nederland en speelt komend seizoen voor PSV. De afgelopen jaren speelde ze in Engeland bij Brighton & Hove Albion en Everton.

In Eindhoven heeft ze een contract voor twee seizoenen getekend. "Ik ben blij om terug te keren naar Nederland en kom hier zeker niet spelen om een stapje terug te doen. PSV is een club die de afgelopen jaren telkens voorwaartse stappen is blijven maken en heeft sportieve ambities die mij aanspreken", vertelt Kaagman.

Voor haar tijd in Engeland speelde de voetbalster uit Bovenkarspel vijf seizoenen voor de vrouwen van Ajax.