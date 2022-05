Na slechts 8 duels verlaat Jozhua Vertrouwd FC Volendam en gaat hij naar FC Utrecht

Na slechts acht duels in het eerste van FC Volendam verlaat de 17-jarige Jozhua Vertrouwd het vissersdorp. Hij speelt komend seizoen bij FC Utrecht. In de Domstad zal hij een contract voor vier jaar tekenen.

"We zien in Jozhua een speler met veel potentie. Bij FC Volendam heeft hij in een korte tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt en wij zijn enthousiast om samen met Jozhua aan de slag te gaan om die ontwikkelingscurve door te trekken", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht.

Bij FC Volendam maakte de linksback in februari zijn debuut in de hoofdmacht. Dat deed hij in het met 4-1 gewonnen duel tegen Helmond Sport. Vertrouwd speelde ook in de jeugd van AZ, Hollandia en Fortuna Wormerveer. In 2020 belandde hij in de jeugd-elftallen van Volendam.