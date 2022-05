Wordt vuurtoren Lange Jaap gered door kunststof? "Sterker dan staal"

De slechte staat van vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen is al lange tijd een een veelbesproken onderwerp. Dat er wat aan de iconische toren moet gebeuren is duidelijk, omdat er scheuren in de gietijzeren constructie zitten. Maar op wat voor manier dat zal zijn, wordt nu onderzocht. Een aantal bedrijven denkt dé oplossing te hebben: kunststof.

NH Nieuws / Matthijs Gemmink

Je kent composiet vast wel als grondstof voor keukenbladen en tuintegels, maar wellicht wordt het straks ook ingezet om de Lange Jaap, die volledig gemaakt is van gietijzer, te verstevigen en weer veilig te krijgen. En dat is erg bijzonder zou je zeggen, een versteviging gemaakt van kunststof, maar volgens experts echt niet zo'n raar idee. "Composiet is sterker dan staal, dus zorgt voor een goede versteviging",vertelt Piet Goverse, projectleider van het EFRO-project rondom het composietcluster.

Meerdere composietbedrijven zitten aangesloten bij het composietcluster en zijn enthousiast over de uitkomsten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn volgens Goverse ook meerdere redenen waarom composiet voordelen heeft ten opzichte van andere manieren: "Composiet is niet gevoelig voor roest en heeft ook geen onderhoud nodig."

Quote "Er komt dan als het ware een tweede huid op van drie centimeter dik en het behoudt dezelfde vorm en uitstraling" Piet goverse