De Peiling: Ajax moet in de stad gehuldigd worden

Mocht Ajax woensdag kampioen worden, en die kans is vrij groot, dan komt er geen huldiging in de stad. Reden daarvan is dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden; er zijn te weinig beveiligers beschikbaar om het feest in goede banen te kunnen leiden. Wel mag er woensdagavond na de eventuele overwinning op Heerenveen worden gehuldigd in de Johan Cruijff Arena meldt AT5 .

Het kampioensduel is uniek, een vol stadion in eigen huis, en een wedstrijd die ook echt gewonnen moet worden. In 2021 werd Ajax kampioen in een leeg stadion, in 2020 was er vanwege corona helemaal geen kampioensduel. De laatste huldiging was in 2019, Ajax werd voor het eerst in vijf jaar kampioen, won de beker en bereikte de halve finale van de Champions League. Op het Museumplein kwamen dat jaar zo’n 100.000 feestvierende supporters af.

Niet genoeg beveiligers

De gemeente Amsterdam liet gisteren weten dat er niet genoeg beveiligers ingehuurd kunnen worden om een huldiging in de stad te laten plaatsvinden. In maart heeft de gemeente al geprobeerd om voldoende beveiligers te vinden. Het verwachte aantal bezoekers is tussen de 80.000 tot 100.000, daar zijn minimaal 320 beveiligers voor nodig.

Er werden twaalf verschillende bedrijven benaderd, maar het gewenste aantal beveiligers zou niet gehaald zijn. Ook is er gekeken of servicemedewerkers, horeca- of winkelbeveiligers, beveiligers in opleiding, of voetbalstewards tijdens een eventuele huldiging konden werken, maar dat zou 'niet haalbaar' zijn geweest.

Veilig en verantwoord

"Uiteindelijk hebben de driehoek en Ajax moeten concluderen dat het Museumplein geen optie was voor een huldiging", stelt de gemeente. "Bezoekers, onder wie gezinnen met kinderen moeten erop kunnen rekenen dat een huldiging aan alle eisen voldoet en veilig en verantwoord wordt georganiseerd."