Anti-abortusdemonstranten willen af van regels: "We willen vrouwen liefdevol aanspreken"

Anti-abortusdemonstranten van Stichting Donum Domini en Pro Life Heemstede willen vrij kunnen demonstreren bij de abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove in Heemstede. Om van de opgelegde demonstratieregels af te komen, stonden ze vandaag voor de rechter in Haarlem. "Mijn cliënten willen vrouwen op een rustige manier kunnen aanspreken voordat ze de abortuskliniek ingaan. Aan de overkant van de weg is dat eigenlijk niet mogelijk", zo vertelt hun advocaat Max Vermeij.

Haarlem heeft een half jaar geprobeerd de demonstraties in aparte vakken te laten plaatsvinden aan de achterkant van de kliniek, in de hoop dat de demonstranten de vrouwen die de kliniek bezoeken niet kunnen achtervolgen. Uit een evaluatie concludeert burgemeester Wienen dat de demonstranten zich hier niet aan houden. In september vorig jaar klaagde een bezoekster van de abortuskliniek hinderlijk te zijn gevolgd en opdringerig werd aangesproken door demonstranten van anti-abortusbeweging Donum Domini. Na die klacht kregen de demonstranten aan de overkant van de Herenweg, aan de voorkant van de kliniek, een plek aangewezen om hun ongenoegen over abortus te uiten.

De demonstranten zelf spreken tegen dat ze de vrouwen achtervolgen. "We proberen ze op een liefdevolle manier aan te spreken, want ze zijn al vol emoties als ze naar deze kliniek gaan, zo vertelt een demonstrante. "Als ze met rust gelaten wil worden, dan laten we ze gewoon doorlopen. We gaan niet achter ze aan. " Zelf noemen de demonstranten het een 'wake' bij de kliniek en geen demonstratie.

Wanordelijkheden

In de rechtbank ging het vandaag vooral over of er wel of geen sprake is van wanordelijkheden bij de demonstraties. Advocaat Vermeij laat weten klaar te zijn met valse beschuldigingen dat de demonstranten de toegang blokkeren of vrouwen naroepen. "Je moet bij demonstraties kijken naar of demonstranten wanordelijkheden veroorzaken." Volgens hem is dat niet het geval. "We hebben ook nog nooit een boete gehad van een handhaver, omdat we ons netjes aan de regels houden", zo vertelt een demonstrant van Domus Domini.

Rob Benschop, directeur van de kliniek, was ook in de rechtbank aanwezig. Hij wil dat het afgelopen is met demonstranten voor de deur. "Wij zien cliënten overstuur binnenkomen. Ze krijgen enge afbeeldingen onder hun neus gedrukt en worden voor moordernaar uitgemaakt."

Tegendemonstranten van Donum Domini en Pro Life Heemstede verzetten zich al maanden tegen de betogers en hebben daarvoor een eigen vak bij de kliniek aangewezen gekregen. Volgens advocaat Vermeij is het wonderlijk dat zij nu dichter bij de kliniek zouden staan, dan de betogers zelf. Woordvoerders van de gemeente Haarlem spreken dit in de rechtbank tegen. "Ze staan op exact even grote afstand van de ingang, dat is te zien op tekeningen. Dus er is zeker geen sprake van vooringenomenheid bij dit besluit door de burgemeester."

De gemeente is van mening dat er wel sprake is van wanordelijkheden door de anti-abortusdemonstranten en dat is dan ook de reden waarom Jos Wienen hen demonstratieregels heeft opgelegd.

Uitspraak

De zaak werd vandaag inhoudelijk behandeld door de bestuursrechter van de enkelvoudige kamer van de rechtbank in Haarlem. De rechter trekt zes weken uit om te kijken naar het procesbelang in deze zaak. Als de demonstranten door de rechter ontvankelijk worden verklaard, zal de uitspraak worden uitgevoerd door de meervoudige kamer, vanwege het grote maatschappelijke belang.