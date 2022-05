Melkwegbrug weer open ondanks blijvend defect

Het fietspad van de Melkwegbrug in Purmerend is weer begaanbaar, maar nog niet gerepareerd. Door een lek in de cilinders van de vergrendeling kan de brug niet goed automatisch gesloten worden. Inmiddels is de brug wel handmatig gesloten en kan er weer verkeer over de brug. Er is nog geen zicht op wanneer er definitief herstel is. Dankzij een noodoplossing kan de scheepvaart wel weer doorvaren.