Zorgen om verkeersveiligheid rond Hilversumse scholen, nog geen oplossingen onderweg

Er wordt soms te hard gereden en het is bovenal heel erg druk: er leven zorgen over de verkeersveiligheid rond Hilversumse scholen. Bezorgde ouders hebben daar al meerdere keren over aan de bel getrokken, maar het lijkt er niet op dat er meteen oplossingen onderweg zijn.

Ook de verkeersdrukte op en rond de Johannes Geradtsweg zorgt voor verkeersonveilige situaties voor schoolgaande kinderen. Ouders zeggen dat het kruispunt met de Insulindelaan - vlakbij school De Wegwijzer - niet is ingericht om het afwikkelen van de grote hoeveelheid fietsverkeer van en naar de school. Ook het halen en brengen van kinderen met busjes en auto's is lastig. En dat terwijl er volgens hen makkelijke maatregelen genomen kunnen worden, zoals bredere oversteekpaden.

Er wordt onder meer gewezen op de scholen aan de overkant van de drukke Gijsbrecht van Amstelstraat, zoals de Elckerlycschool en Montessori Zuid. Zowel vlak voor als na schooltijd lopen er veel kinderen over straat, die moeten oversteken. "Toch is er op de Gijsbrecht tussen de Loosdrechtseweg en de Bosdrift geen enkel zebrapad waar veilig overgestoken kan worden", zo stelt men. Er moeten volgens de betrokkenen meer zebrapaden aangelegd worden.

Nog geen oplossingen onderweg

Dat de ouders de punten verkeersonveilig noemen, kan de gemeente zich wel voorstellen, zo laat het weten na raadsvragen.

Toch stelt de verkeerswethouder dat de genoemde wegen en kruispunten veilig zijn. Aan de Gijsbrecht van Amstelstraat heeft het kruispunt verkeerslichten en kan er verderop ook overgestoken worden op een oversteekplaats met zelfs een middeneiland, waar in twee stappen de weg over gewandeld kan worden. Het plaatsen van meer zebrapaden is niet aan de orde. "Dat is niet altijd de juiste actie om de verkeersveiligheid te vergroten. Met sommige scholen is gesproken over ouders die klaar-over zouden kunnen zijn. Dat blijkt niet makkelijk te realiseren."

Ook aan de Larenseweg wordt volgens de gemeente genoeg gedaan om de weg veilig te houden. "Extra maatregelen maken de situatie niet duidelijker en dus veiliger."

Geen makkelijke stappen

Waar wel naar gekeken wordt is de verkeerssituatie rond de Johannes Gerardtsweg voor de scholieren van De Wegwijzer. "Deze school ligt aan de Buitenring Noord, één van de drukste radialen van Hilversum, op een heel druk kruispunt", weet ook de gemeente.

Toch wordt het niet makkelijker om de boel veiliger te maken: er zijn volgens de gemeente geen gemakkelijke oplossingen. Er wordt nog verder naar gekeken.