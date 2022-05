Zwaar dronken Hoofddorpse al slingerend met auto van de weg geplukt

De vrouw viel de politie meteen op toen ze gistermiddag over de Van Heuven Goedhartlaan reed. Naast dat ze flink slingerde, reed ze ook nog eens erg langzaam. Het vermoeden was daarom al meteen dat de vrouw gedronken had.

Dat bleek ook al snel: toen de politie de vrouw met haar auto aan de kant zette roken ze niet alleen meteen de alcohollucht, maar zagen ze ook dat de vrouw erg vreemd deed.

Na een blaastest moest ze mee naar het bureau. Daar bleek ze inderdaad flink te diep in het glaasje gekeken te hebben.

Straf en boete

De Hoofddorpse werd aangehouden en verhoord door de politie. De officier van justitie zal beslissen welke straf zij krijgt, waarschijnlijk raakt zij in ieder geval haar rijbewijs kwijt en zal ze verplicht een cursus over de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid moeten volgen. Deze dure cursus moet ze bovendien zelf betalen.