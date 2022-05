Komende weken militaire oefeningen in Bergense duinen

Het Noordhollands Duinreservaat rondom Bergen is de komende twee weken een aantal dagen het toneel van een militaire oefening. Tijdens de oefening - met de naam ‘Commission Guard' - zijn zo'n 150 reservisten van de Bravo Compagnie uit Bergen zichtbaar aanwezig in en rond het duingebied.

De oefening vindt aanstaande vrijdag en zaterdag plaats, en een week later op 20 en 21 mei.

Defensie oefent de laatste jaren steeds vaker buiten kazernes en oefenterreinen. Missies in Bosnië, Irak, Afghanistan maar ook inzet in Nederland hebben volgens defensie uitgewezen dat de militairen het merendeel van hun taken uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door ook op deze manier te oefenen, 'wordt de werkelijkheid benaderd van een militaire inzet', meldt mediapartner Duinstreek Centraal.