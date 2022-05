Onderzoekers: CO2-emissies in Amsterdam met 40 procent verminderd tijdens lockdown

De lockdown tijdens de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de CO2-emissies in Amsterdam met 40 procent verminderden. Dat meldt de universiteit Wageningen op basis van twee internationale onderzoeken.

Voor een van de onderzoeken werden er metingen gedaan op het dak van een hotel in de binnenstad. Dat de CO2-emissies verminderden kwam met name doordat er minder verkeer verkeer reed. Veel bedrijven lieten hun werknemers namelijk thuis werken in plaats van op kantoor. Ook moesten winkels en horecazaken tijdens een deel van de coronacrisis de deuren sluiten. Verder speelde het lagere aantal toeristen een rol.

"Amsterdam was een van de vier steden waar de emissies, ook nadat de beperkingen waren opgeheven, laag bleven. De gebieden in deze steden die werden geobserveerd, worden gekenmerkt door een groot aantal toeristen. Tijdens de pandemie nam dit aantal aanzienlijk af", laat Gert-Jan Steeneveld van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen University & Research weten.

De onderzoekers lijken te suggereren dat een lockdown een middel kan zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens de universiteit zijn beide onderzoeken 'zeer relevant in het kader van de benodigde energietransitie voor het halen van de doelen van het klimaatverdrag van Parijs'.