Bakkie Pleur: "Gözübüyük eregast bij kampioenschap Ajax"

In een vers Bakkie Pleur gaat het natuurlijk over de Noord-Hollandse derby tussen AZ en Ajax en over de ontrechte penalty die scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf bij Feyenoord-PSV.

Door die penalty speelde PSV met 2-2 gelijk en is de kans levensgroot dat Ajax woensdag landskampioen wordt. "Serdar Gözübüyük is eregast bij kampioenschap Ajax", grapt Barry van Galen. "Hij heeft een seizoenskaart voor het leven bij Ajax', vult Piet Keur aan.

Haller dramatisch in 4-4-2 systeem

Ajax speelde tegen AZ in een 4-4-2 systeem. Barry van Galen viel op dat Ajax-spits Sébastien Haller niet in zo'n formatie kan spelen. "Die kan niet in 4-4-2 spelen. Dat is gewoon een afmaker meer niet. Hij kan niets aan de bal", aldus Van Galen.

De mannen zijn niet alleen kritisch op de spits van Ajax. Ook op het spel van AZ is het duo niet te spreken.