Te weinig geschoolde portiers: "Zo'n 40 procent werkt zonder diploma"

Nu Amsterdammers massaal hun weg naar de kroeg en de club weer weten te vinden, wordt het tekort aan portiers aan de deur zichtbaar. Na corona keerde een aantal niet meer terug, het theorie-examen is lastig en er is extra vraag doordat mensen nu langer uitgaan. "En ze zijn juist zo hard nodig."

Arjan Kingma is docent op een portiersopleiding en schat dat er op dit moment zo'n 40 procent van de Amsterdamse portiers werkt zonder papiertje. "De reden dat er zo weinig geschoolde portiers zijn is aan de ene kant te verklaren door corona. Veel portiers zijn toen ander werk gaan zoeken. Aan de andere kant is de opleiding enorm zwaar. Maar 65 procent van de cursisten haalt het theorie-examen," vertelt hij.

En dat terwijl het belang van geschoolde portiers groot is. "We zien dat de incidenten zwaarder worden, denk aan zware steekpartijen. En als dan blijkt dat er een portier werkt zonder de juiste papieren, dan heeft niet alleen de portier een groot probleem, maar ook de werkgever."

Nieuwe generatie

Dat goede portiers in de stad hard nodig zijn ziet ook Giel Zwaan, voorzitter van de BIZ Leidsebuurt. "Er is een hele nieuwe generatie die nog niet helemaal weet hoe het uitgaansleven precies werkt. De 18- tot 22-jarigen zijn bijna nog niet uit geweest. Die zijn baldadig of te enthousiast, dat leidt soms tot agressie."

Daarnaast ziet hij dat er ook extra portiers nodig zijn omdat het uitgaansgedrag is veranderd. "Mensen gaan steeds vroeger uit. Eerst werd het pas rond een uur of twaalf echt druk. Nu begint het al rond negen en moeten portiers dus eerder beginnen. Dus daardoor ontstaat ook dat tekort."