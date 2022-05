Mysterie rondom gewonde man op de Hoofdweg

Een man is vanmiddag gewond geraakt op de Hoofdweg. Hoe dat kon gebeuren is nog een raadsel. De recherche doet daarom onderzoek.

Het slachtoffer werd rond 16.00 uur aangetroffen op straat. Twee ambulances werden opgeroepen en er vloog enige tijd een politiehelikopter boven de wijk. De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

"Het is helemaal onbekend wat er gebeurd is", zegt een politiewoordvoerder. Zo zou de man aangereden, gevallen of mishandeld kunnen zijn. De politie vraagt getuigen daarom zich te melden.

Een bewoner van de straat liet rond 17.40 uur weten dat hij vanwege het politieonderzoek nog steeds niet zijn huis in kon. "Het is afgezet met allemaal lint. Ik zit nu te wachten."