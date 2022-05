Hilversumse wijkpost aan Larenseweg is extra oogje in het zeil en moet verloedering tegenaan

De Larenseweg, de Kleine Drift en de Zuiderweg - in Hilversum bekend als de driehoek - moet er omstreeks 2030 compleet anders uitzien. En dat is maar goed ook: nu is het niet Hilversums mooiste plekje. Deze straten maken deel uit van het zogeheten 'Bruisend Hart' en moet zo rond 2030 herontwikkeld zijn en onderdeel zijn van de nieuwe entree van het stationsgebied aan de oostkant van het station.

Metamorfose

Het is dus wachten op een grondige opknapbeurt. De straten ogen vervallen en de panden zelf kennen eel achterstalig onderhoud. Dat is een doorn in het oog van de ondernemers, die in onzekerheid leven. Zij weten niet hoe de toekomst eruitziet in dit gebied. Kunnen zij terugkeren na de metamorfose? Heeft het zin om nu nog te investeren? Van de gemeente krijgen zij geen duidelijk antwoord en dus is er al even onmin tussen beide partijen.

Duidelijk is wel dat de gemeente plannen heeft voor dit gebied. Daarom is er een vookeursrecht gevestigd, wat betekent dat Hilversum als eerste de panden mag kopen. Van de in totaal 55 is de gemeente nu van zo'n 15 panden de eigenaar.

Oogje

Eén daarvan is de Larenseweg 14. Dat moet voor de komende jaren het gezamenlijke onderkomen zijn van de politie, de boa's en de buurcoördinator. Dit is een initiatief van de gemeente en het politiekorps. Volgens wethouder Arno Scheepers kunnen de mensen die al in de wijk actief zijn nog beter een oogje in het zeil houden en ergere verloedering en overlast voorkomen.

Daarmee erkent hij deels de klachten van de ondernemers. Hun kritiek heeft meegespeeld om midden in het winkeldeel van de Larenseweg de wijkpost te openen, maar wat de VVD-bestuurder gaat het wel wat verder dan dat. Ook buurtbewoners moeten hier terecht kunnen voor een luisterend voor of consult.

Daarnaast past de komst van de wijkpost bij de trend die gaande is. Scheepers zegt dat Hilversum al veel investeert in Oost en dan met name om meer reuring te brengen. Hij wijst naar het even verderop gelegen Oosterspoorplein, waar nu De Kwekerij wordt opgebouwd.