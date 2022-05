Terugkijken: NH Sport van maandag 9 mei

Meersquash hoopt op de landstitel sinds 25 jaar. We kijken in deze NH Sport met de squashvereniging uit Hoofddorp vooruit naar de finale van morgenavond. Verder een portret van Maayke Tjin A-Lim. De hordeloopster is 'the new kid on the block' in haar discipline. En Barry van Galen en Piet Keur kraken kritische noten over Super Sunday.