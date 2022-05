50 jaar 'De Baan' voor mensen met een beperking: "Iedereen kan hier zichzelf zijn"

Het begon in 1972: ouders van kinderen met een verstandelijke beperking besloten een een vrijdagavonddisco en een zaterdagsoos in Haarlem samen te voegen met een kinderclub in Heemstede. Dat werd stichting De Baan. Nu, 50 jaar later, bestaat de stichting nog steeds en gaan er wekelijks 500 mensen uit de regio Haarlem naar activiteiten als yoga, bowlen en de vrijdagavonddisco.

"Het is een heel gezellige club, iedereen kan hier zichzelf zijn", zo vertelt Joep Kerkhoff (40) die zelf al 20 jaar de disco op vrijdagavond bezoekt. Hij kwam zelf ooit bij De Baan terecht door het voetbalteam waar hij in speelde. Zijn teamgenoten vroegen hem mee naar de vrijdagavonddisco en dat wilde hij wel een keertje meemaken. "Ik wilde zien of het wat voor me was en ik vond het gelijk heel leuk. Ik voel me daar op mijn gemak."

Volgens Joep is het heel belangrijk dat stichting De Baan bestaat, niet alleen voor hem. "Als ik anderen na de vakantieperiode vraag wat ze hebben gedaan, dan vertellen ze vaak dat ze thuis zijn gebleven. Ik ga altijd nog naar de kroeg in hartje Haarlem, maar zij niet. De disco is een belangrijke plek voor mensen die misschien niet zo snel zijn."

Tekst gaat verder onder de foto