Festival Obdam haalt ruim 7.000 euro op voor Oekraïne: "Alles viel op zijn plaats"

Het muziekfestival in Obdam van afgelopen zaterdag was een daverend succes, waar al meer dan 7.000 euro werd opgehaald. De dagopbrengst wordt gedoneerd aan de stichting Caritas, dat zich al jaren inzet voor Oekraïne. Obdam beleefde volgens Hanneke van de Water en Peter Homan een prachtige middag, met een hoop drukte op het Kerkplein.

Volgens Hanneke van de Water werd er dit weekend met veel enthousiasme gereageerd op het festival in Obdam. "Het was druk bezocht, en we hadden natuurlijk ook fantastisch weer afgelopen weekend."

Ook Peter Homan van sociaal-cultureel centrum De Brink in Obdam kijkt tevreden terug. "De ervaringen waren geweldig", vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen de eerste noten gespeeld werden, brak de zon door. Mede door het weer zagen we ook heel veel ouders met kinderen naar het plein toekomen. Dan wordt het knotsgezellig."

Volgens Homan viel dit weekend alles op zijn plaats, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de stichting Caritas. "Dit jaar hebben we natuurlijk een goed doel aan het festival verbonden", legt hij uit. "Hierdoor hebben we een hoop sponsoring gekregen. Alle inkomsten van de dag worden daar nog bij opgeteld, minus de kosten. Een precies bedrag is er nog niet, aangezien we nog niet alle facturen binnen hebben. Maar ik durf met zekerheid te zeggen dat we ruim 7.000 euro aan de stichting kunnen doneren."

Oleksandr Shumchuk

Na de opening van het festival, onder meer met een toespraak van burgemeester Monique Bonsen, kon het publiek tijdens de zonnige middag genieten van artiesten uit binnen- en buitenland.

Eén van de hoogtepunten was volgens Hanneke het Amerikaanse Anya Hinkle Trio. "Alle artiesten speelden goed, daar wil ik ook niets aan afdoen. Maar dat zo'n groep uit Amerika besluit om op een podium als die in Obdam op te treden, is toch best bijzonder", zegt Van de Water. "Ze genoten er zelf ook erg van om op het festival te spelen."

Daarnaast maakte de Oekraïnse zanger Oleksandr Shumchuk veel indruk op de bezoekers. De zanger zong het volkslied van Oekraïne. Ook Krentenbrøød uit Schagen zorgde voor veel enthousiasme, als afsluiter van de avond. "Die kon ik toen ik thuis was – ik woon een paar honderd meter van het Kerkplein af – nog horen."