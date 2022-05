Boeren 'lachen' om redenen van zuiveltekort bij supermarkten van Jumbo: "Flauwekul"

De zuivelschappen bij Jumbo lagen er vol mee. Briefjes met daarop de tekst 'neerslagtekort' of 'te weinig vocht in het gras' werden als uitleg gegeven. En die redenen kloppen niet, concluderen tientallen melkveehouders. Zo ook in West-Friesland. Er is vooral verontwaardiging over de manier waarop 'het leveringsprobleem' bij de Brabantse supermarktketen wordt uitgelegd.

Flauwekul

Melkveehoudster Ingrid de Sain herkent het verhaal. Samen met haar man houdt ze zo'n 165 koeien in Schellinkhout. "Dat er weinig vocht in het gras zit, is gewoon flauwekul. We laten onze koeien toch niet verhongeren? Wij weten wel beter."

"Ik moest er wel een beetje om glimlachen", geeft melkveehouder Jan Groot eerlijk toe. Groot is al 25 jaar melkveehouder in Wognum en heeft een contract bij Campina. Hij weet als geen ander dat er soms vieze spelletjes worden gespeeld. "Want ik kan je één ding verzekeren: droogte en neerslagtekort hebben nog geen invloed op de melkproductie."

Want melk is er zat. In het voorjaar geven de koeien namelijk de meeste melk. "Dus daar ligt het niet aan. Er is geen genoeg zuivel in Nederland."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.