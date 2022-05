Oekraïense kinderen in Nederlandse schoolbanken: "De hoogste tijd"

Twintig Oekraïense kinderen van zeven tot dertien jaar gingen vandaag in Beverwijk voor het eerst sinds hun vlucht weer naar school. Ze stapten na een feestelijke opening blijmoedig de klas binnen. Als alles volgens plan verloopt, hebben ze binnen een jaar voldoende Nederlands geleerd om door te stromen naar het regulier onderwijs.

Mooier zou zijn als de situatie in hun land dusdanig verbetert dat ze terug kunnen naar Oekraïne. Maar dat vooruitzicht is er op dit moment nog niet. "En dus doen we er alles aan om hun leven hier zo aangenaam en zinvol mogelijk te maken", zegt Lyke Seriese, directeur van Het Ranket & De Fakkel, de basisschool die de kinderen opvangt.

Trauma

Ondanks een tekort aan onderwijspersoneel, is ze erin geslaagd leerkrachten te werven die bekend zijn met de taal en achtergrond van de Oekraïense kinderen. Dat is nodig. Seriese: "Het gaat hier om kinderen met een trauma, want ze hebben een oorlog meegemaakt en zijn gevlucht. Zelfs als ze het niet zelf hebben meegemaakt omdat ze mogelijk al eerder weg waren, hebben ze de angst van hun ouders ervaren. En dan zijn er ook nog de familieleden die zijn achtergebleven."

De kinderen zullen in dit klasje de gelegenheid krijgen het trauma op een speelse manier te verwerken, zegt Seriese.