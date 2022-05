Seb's moeder blijft strijden voor veilig wonen een jaar na zijn fatale val

Hij stond op zijn bed en leunde tegen zijn slaapkamerraam op de derde verdieping. Seb Waterreus (22) verloor vandaag een jaar geleden zijn evenwicht en viel door zijn raam. Zowel dubbelglas als doorvalbeveiliging ontbraken, de val werd hem fataal. Het ongeluk was voor zijn moeder Barbara de Wolf (52), familie en vrienden reden om in actie te komen en anderen te waarschuwen. Nu, een jaar later, maakt ze zich nog steeds hard voor deze campagne en blijft het iets losmaken bij mensen: “Het haalt mijn verdriet niet weg, maar dit voelt nog steeds als mijn plicht."

De familie zou de sterfdag van Seb het allerliefst vergeten, "maar dat kan natuurlijk niet". Nu de beruchte datum steeds dichterbij komt, ziet Barbara de afgelopen tijd enorm op tegen de dag: "Je wilt het een normale dag laten zijn, maar dat is het natuurlijk niet." Ze heeft veel herbeleving van wat er een jaar terug gebeurde, zo leest ze de laatste weken de laatste WhatsApp-gesprekken met haar zoon terug: “Vorig jaar rond deze tijd was hij er nog, maar na 11 mei kun je dat gewoon echt niet meer zeggen.”

Samen met zijn twee huisgenoten bleef hij ‘s avonds thuis en organiseerde hij een spelletjesavond. “Ze hadden het heel gezellig, maar toen ging het mis. Dat het verliezen van je evenwicht zo’n groot gevolg kan hebben, dat bedenkt natuurlijk niemand zich", vertelt zijn moeder Barbara. Seb was jarig op 19 april, die datum ligt dicht bij de dag van zijn overlijden. “We hebben bedacht om de rest van ons leven zijn geboortedag te vieren, zijn leven was geweldig en die dag heeft ons heel gelukkig gemaakt. De sterfdag vind ik verschrikkelijk."

Het afgelopen jaar gingen Sebs moeder, vader en zusjes iedere elfde van de maand naar zijn huis toe om hartjes op straat te tekenen. "Het voelde eerst heel prettig om naar hem toe te kunnen, we kwamen daar vroeger bijvoorbeeld vaak om koffie te drinken. Die plek voelde als het meest dicht dat ik bij hem kon komen." Maar de laatste tijd gaat hij steeds vaker in gedachten met de familie mee terug naar huis: "Seb is daar niet meer, dus 11 mei tekenen we de hartjes voor de laatste keer."

Na het ongeluk besloten familie en vrienden de campagne 'Hoe Veilig Woon Jij Eigenlijk?' te starten. Door middel van onder andere flyers proberen ze vooral studenten bewust te maken hoe belangrijk is om veilig te wonen. "Wij voelden ons verantwoordelijk om mensen te waarschuwen om op je veiligheid en die van anderen te letten. Mensen voelen zich bijvoorbeeld veilig achter enkel glas, maar zijn dat allesbehalve." Ze willen mensen laten nadenken over iets wat zo vanzelfsprekend lijkt, veiligheid: "Vroeger wisten we dat grote ramen gevaarlijk konden zijn en timmerden mensen die af, tegenwoordig missen ze die kennis."

Een groep vrienden van Seb heeft een bankje laten maken aan het Naardermeer. "Hier kunnen mensen in alle rust aan hem denken." Barbara vindt het fijn dat mensen zo ook buiten Amsterdam naar hem toe kunnen: "Mijn zoon is altijd bij me. Het is zijn liefde die ik altijd voel, en het is heel fijn dat er een plekje is waar iedereen die van Seb houdt in rust naartoe kan gaan."

Ieder bericht telt

Volgens Barbara hebben de betrokken partijen een jaar geleden hun verantwoordelijkheid niet genoeg genomen: "Of de regelgeving nou bepaalt of je wel of niet een steek hebt laten vallen, dat maakt niet uit. Je moet iets doen. Het gaat niet om schuld, zoiets verschrikkelijks mag gewoon nooit meer gebeuren." Het is Seb overkomen, maar ze beseft maar al te goed dat dit iedereen had kunnen zijn.

In het landelijke Bouwbesluit staat dat ramen op minimaal 85 centimeter boven de grond moeten beginnen. Is dat lager, dan moet er doorvalbeveiliging - een stang voor het raam om je val te weren - aanwezig zijn. Bij oude gebouwen is die ondergrens 60 centimeter, ook is dubbelglas nog niet verplicht. Seb woonde samen met zijn huisgenoten in zo'n gebouw, zijn slaapkamerraam begon op 61 centimeter boven de grond.