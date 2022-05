Popkoor over songfestivalnummer van S10: "Ik denk dat ze gaat winnen"

Na weken van voorbereiding is het eindelijk zover. De Hoornse S10 vertegenwoordigt Nederland straks op het Eurovisie Songfestival. Onder leiding van Klaas Kloppenburg repeteert Popkoor Hoorn wekelijks. Hoe kijken zij aan tegen het liedje 'De Diepte', waarmee Stien den Hollander in Turijn optreedt?

Popkoor Hoorn: "Ze gaat winnen!" - NH Nieuws

Klaas Kloppenburg is de dirigent van het Popkoor uit Hoorn. "Wij doen Top 2000 repertoire . De nummers die je op Radio 2 hoort, die zouden wij zo kunnen zingen." Met meer dan gemiddelde belangstelling volgt het koor de verrichtingen van plaatsgenoot S10. Zeker nu ze tijdens het Eurovisie Songfestival in de spotlights staat. De kritieken zijn overwegend positief. "Hoe vaker ik het hoor, hoe mooier ik het vind. Ik vind dat ze een prachtige stem heeft", zegt een lid van het koor. Veel gevoel Een collega valt bij. "Ik vind het ook heel leuk dat het in het Nederlands is." En weer iemand anders zegt: "Er zit heel veel gevoel in het liedje, dus ik snap wel dat het wereldwijd heel goed ontvangen wordt. "Ik denk dat ze gaat winnen!", klinkt het vol enthousiasme.

Toch is er ook ruimte voor een kritische noot. "Ik vind dat ze een heel mooie stem heeft. Maar dat tussendoor, zo van tadadada.. Daar had van mij wel iets meer tekst in gemogen." Wordt De Diepte van de eveneens Hoornse S10 toegevoegd aan het repertoire van Popkoor Hoorn? "Eerst dacht ik van niet, maar nu ik het een paar hoor... Ze zingt wel heel hoog, maar dat kunnen we wel." S10 staat vanavond in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Italiaanse Turijn, met het nummer 'De Diepte'. De finale is op zaterdag 14 mei.