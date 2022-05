De Peiling: elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd

Minder vlees eten; het is beter voor je gezondheid en voor het milieu. Veel (bewerkt) vlees eten verhoogd de kans op ziektes zoals diabetes en darmkanker en de v leesconsumptie is verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Een belangrijke reden van de overheid om zestig miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van kweekvlees, zo meldt Trouw .

Kweekvlees is dierenvlees gemaakt door het kweken van cellen in een laboratorium zonder dat dieren gedood hoeven te worden. Goed voor het klimaat, dierenwelzijn, natuur en mogelijk zelfs voor het voorkomen van zoönosen (infecties van dieren op mensen) en pandemieën.

Heffing

Om het milieu te ontlasten onderzoekt Landbouwminister Henk Staghouwer of de invoering van heffing op vlees uitvoerbaar is. Het is de bedoeling dat de opbrengst van zo'n heffing voor een deel terugkomt bij de veehouders en kan worden gebruikt voor de verduurzaming van bedrijven, meldt RTL Nieuws.

Wat vind jij?

Kortom, de overheid haalt van alles uit de kast om te zorgen dat wij minder (echt) vlees gaan eten. Eet jij nog iedere dag een stukje vlees? Of ben je je bewust van de impact van de vleesindustrie op het milieu, en pas daarom je eetgedrag aan?