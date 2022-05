Turks festijn voor Enkhuizers in nieuwe moskee: "De verbinding zoeken is gelukt"

Afgelopen weekend organiseerde de Alaaddin Moskee in Enkhuizen het Turks festijn. Twee dagen lang opende de gloednieuwe moskee zijn deuren voor het publiek. Belangstellenden konden genieten van Turkse hapjes, maar ook vragen stellen over het geloof. De stichting wil hiermee de drempel zo laag mogelijk maken voor het publiek en op deze wijze de verbinding proberen te zoeken met de buurt. "Of je nu moslim bent of niet, dat maakt helemaal niets uit."

Op het plein stonden kraampjes met hapjes en drankjes - Mümtaz Yilmaz

"Er was veel interesse in onze gebedsruimte", vertelt secretaris Mümtaz Yilmaz. De Enkhuizer zit samen met zijn vader (Sukru Yilmaz) in het bestuur en zorgde ervoor dat het evenement op rolletjes verliep. Volgens de secretaris kwamen er per dag – zaterdag en zondag – een paar honderd mensen op het evenement af. "Het was mooi om de nieuwsgierigheid van de bezoekers te zien", vervolgt Yilmaz. "De belangstelling is er ieder jaar wel, maar ik heb gemerkt dat het deze editie nog drukker was dan voorheen." De secretaris denkt dat dat komt door het splinternieuwe gebouw.

De nieuwe moskee trok dit weekend veel belangstelling - Mümtaz Yilmaz

Yilmaz kijkt dan ook met opgeven hoofd terug op deze editie. "Wij vinden het belangrijk om iets voor de Enkhuizers te organiseren, op een laagdrempelige manier. We willen in gesprek gaan en de verbinding zoeken. Dat is zeker gelukt en maakt het een geslaagd weekend!" Eerder maakte NH Nieuws al een reportage over de nieuwe moskee tijdens de ramadan.

