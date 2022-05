Moederdag voor Oekraïense vrouwen en kinderen: "Normaal gesproken vieren we het met onze familie"

Moederdag wordt normaal gesproken gevierd met de familie. Een beladen dag dus voor gevluchte vrouwen uit Oekraïne die gescheiden zijn van hun gezin. Mehtap Snel heeft daarom een verwendag georganiseerd in de Jehovakerk in Weesp om de vrouwen, moeders en kinderen in het zonnetje te zetten.

"Het is fijn om met zoveel Oekraïnse vrouwen te zijn vandaag", zegt een Oekraïnse moeder die geniet van haar pedicure. Ook al zijn het maar een paar uurtjes, het is belangrijk dat ook deze vrouwen en kinderen even aan iets anders kunnen denken, vindt Mehtap. "Ik had nachtmerries: of er zouden te veel mensen komen of te weinig, maar als ik nu om mij heen kijk ben ik helemaal gelukkig", vertelt ze opgelucht.

Tafeltennis, schmink en een hoofdmassage

Mehtap heeft ruim twintig vrijwilligers opgetrommeld om te komen helpen. Van schminken tot haren knippen, vanuit alle hoeken wordt er geholpen. "Het is niet alleen een fijne dag voor Oekraïnse vrouwen, ook voor de Nederlandse", zegt ze. "Het is een manier voor Oekraïnse vrouwen om elkaar te ontmoeten, maar ook andersom."

Nieuwe vriendjes maken

Vooral vrouwen en kinderen zijn gevlucht uit Oekraïne, daarom waren er ook een hoop spelletjes aanwezig. "Mijn kind was zo blij toen ze alle taart en koekjes zag!" Bij de grote tafel met lego is het voor de de jonge kinderen de manier om vriendjes te maken en even alles te vergeten.