Nails avondwinkel weer open na plofkraak bijna anderhalf jaar geleden

"Het voelt heel goed om weer in de winkel te staan", vertelt Nail met een grote lach op zijn gezicht. "De klanten heb ik nog het meest gemist. Ik ben hier bijna zeventien jaar, het is een soort dorp. Iedereen kent elkaar."

Eind februari 2021 werd Nail door de buren gebeld dat er een explosief was afgegaan in de geldautomaat naast zijn winkel. Hij verwachtte destijds zo ongeveer acht weken dicht te moeten, maar dat duurde een stuk langer. "Doordat ik geen rechtsbijstandsverzekering had, was het heel moeilijk. Als je een advocaat wil huren, is dat heel duur. Ik investeer liever in de winkel. Het was een stressvolle tijd. Ik ben geen man om thuis te zitten."

Aan de kaartjes en bloemen op de toonbank is te zien dat de buurt weer blij is dat de avondwinkel weer open is. "Ik vind het super fijn", vertelt een buurman. "Ik ben er gisteren nog geweest. Ik was een flesje wijn aan het drinken met een vriend en rond 01:15 uur hebben we er nog eentje bijgehaald."