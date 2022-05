Buitenring A10 ter hoogte van Coentunnel dicht wegens ongeluk

⛔️ | De #A10 richting knp. De Nieuwe Meer (RING-West) is ter hoogte van de Coentunnel dicht in verband met een ongeval. Hierdoor loopt het ook op de #A8 vast. Vanaf knp. Coenplein kun je het beste de borden Utrecht volgen en omrijden via de RING-Noord en RING-Oost. pic.twitter.com/hnficZyz6A