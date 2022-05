Zomers weer onderweg: zwembaden en ijssalons staan te trappelen

We gaan - als we de voorspellingen mogen geloven - een twee zomerse weken tegemoet. Komende week wordt de eerste week met temperaturen ver boven de twintig graden, een week later stijgen de temperaturen nog verder. Kortom: klaar om weer naar buiten te gaan. Openluchtzwembaden en ijssalons zijn er klaar voor.

Gemeente Huizen

Als vandaag het startschot is van een periode vol zon, mogen we niet klagen. Jan Visser: "Morgen gaan we toe naar temperaturen van zo'n 23 graden, met veel zon en hooguit wat sluierwolken later op de dag." Deze week wisselt het weer nog iets, maar als we de weerman mogen geloven, laat het warme weer niet lang op zich wachten. Zon is hét ingrediënt Noord-Hollandse zwembaden en ijssalons hebben er in ieder geval al zin in. De drukte neemt ook langzaam weer toe. Opvallend: het wordt pas écht druk als er sprake is van een paar aaneensluitende warme dagen met zon. "Zon is een belangrijk element, wij houden het weer nauwlettend in de gaten. Zodra er bewolking is, merken we dit direct", aldus Karin Heiwweiller van IJssalon Da Vinci in Amstelveen. "Het kan beter 14 of 15 graden zijn met zonnetje, dan dat het warmer is maar bewolking."

Quote "Na de lunch komen mensen voor Moederdag nog wel even langs voor een ijsje denk ik" Isabel van Baar

Ook bij Zwembad Sijsjesberg in Huizen wordt het drukker. "Gisteren was het erg gezellig, erg warm, weekend en de kinderen hadden vakantie", vertelt Daniel Wichers. Wanneer het een paar dagen achter elkaar warmer wordt neemt de drukte bij het openluchtzwembad vooral toe. "Als de temperaturen ver boven de 20 graden oplopen, dan krijgen we het echt druk. Maar in het algemeen geldt dat de zon meerdere dagen achter elkaar moet schijnen om drukte te genereren." Tekst gaat door onder de foto.

Ijssalon Da Vinci

'Mooie Moederdag' Op deze zonnige dag werden veel moeders letterlijk in het zonnetje gezet. Bij de een betekende dat een traktatie op een ijsje. "Na de lunch komen mensen voor Moederdag nog wel even langs voor een ijsje, denk ik", vertelt Isabel van Baar, dochter van de eigenaar van IJssalon Di Fiorentia in Heiloo. De ijssalon is ook een populaire plek als de zon schijnt. Er staan vaak lange rijden, vooral in de zomer. "We staan bekend om die lange rijen", lacht Van Baar. "Maar ze lopen goed door en in de rij staan is vaak ook gezellig." Zonnige weken Zwembad Sijsjesberg verwacht ook extra drukte de komende weken en komende zomer al helemaal. "Ik denk dat meer mensen nu wel een seizoensabonnement aanschaffen, omdat er geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn." Het zwembad heeft de afgelopen twee rustigere jaren gebruikt om het zwembad flink aan te pakken. De entree is vernieuwd en er is een splinternieuw 'spraypark'. "Dat is vooral voor de allerkleinsten leuk. Dan drukken ze bijvoorbeeld op een knopje en komt er een waterstraal of mist uit", lacht hij.