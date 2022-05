Na drie maanden plaatst Tallon Griekspoor zich weer voor een ATP-toernooi

Tallon Griekspoor heeft zich gekwalificeerd voor de ATP Masters in Rome. De tennisser uit Nieuw-Vennep versloeg in de tweede ronde van de kwalificatie de Amerikaan Marcos Giron 7-6, 6-2. In de eerste ronde had de Noord-Hollander gewonen van Adrian Mannarino uit Frankrijk: 6-4, 6-4.

Het zat de afgelopen tijd niet mee voor Griekspoor. Hij had eerst last van een nekblessure en meldde zich daarom af voor de toernooien in Barcelona, München en Madrid. Mede daardoor was zijn laatste zege bijna drie maanden geleden tijdens het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Daar reikte hij tot de tweede ronde.

De Noord-Hollander werd daarna steeds in de eerste ronde uitgeschakeld in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakech en Monte Carlo. Amsterdammer Botic van de Zandschulp staat 31e op de wereldranglijst en werd rechtstreeks toegelaten tot het toernooi in Rome.