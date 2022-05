Museum van de Geest wint prestigieuze European Museum of the Year Award

Het vernieuwde Museum van de Geest is in de prijzen gevallen. Gisteravond werd bekend dat het Haarlemse museum de European Museum of the Year Award heeft gewonnen in de categorie nieuw of verbouwd museum.

Museum van de Geest, lokatie Dolhuys - Museum van de Geest

Het museum onderzoekt het menselijk brein op een unieke, innovatieve manier, staat in het juryrapport te lezen. Het is een inspirerend museum met een centrale rol voor de mens dat toont hoe er tegen mensen wordt aangekeken die anders zijn. Het helpt bezoekers antwoorden te vinden over het menselijk bestaan, aldus het juryrapport.

Trots Directeur Hans Looijen laat weten 'ontzettend trots' te zijn op deze prijs die 'van ongekende waarde en een belangrijke erkenning is voor ons vernieuwde museum'. Verbouwing Het voormalige dolhuys, waar vanaf de 16e eeuw krankzinnigen werden verpleegd, is sinds 2005 het Museum van de Geest. In het museum aan de Schotersingel, zijn de psyche en de geest de belangrijkste thema's. Na een flinke verbouwing werd het vernieuwde museum in 2020 feestelijk geopend door koningin Maxima. De European Museum of the Year Award werd voor de vijfenveertigste keer georganiseerd. Bij de uitreiking in Estland waren zo'n driehonderd museumprofessionals aanwezig. Eerdere Nederlandse winnaars waren het Rijksmuseum (2015), Rijksmuseum Boerhaave (2019) en Naturalis (2021).