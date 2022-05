Groen monument voor wijkactivist: "Een wilde appelboom, want hij was ook wel een wilde man"

In een verborgen tuin in de Haarlemse wijk Het Rozenprieel staat sinds dit weekend een bijzondere boom. Het is een wilde appelboom, door buurtbewoners geplant ter nagedachtenis aan 'hun' wijk-activist Rolf Baron. Hij was samen met andere leden van het Geheime Groene Roos Genootschap verantwoordelijk voor het ontstaan van de buurttuin. En voor veel andere zaken in de wijk, die daardoor een beter imago kreeg.

In de woonboot van Rolf Baron ontstaat op 3 december brand. In eerste instantie wordt hij door omstanders gered, maar kort daarna overlijdt hij aan zijn verwondingen. De schok in de buurt is groot. De 83-jarige jarige Rolf is een markante buurtbewoner, die zich altijd inzette om van De Roos (zoals de wijk het Rozenprieel liefkozend wordt genoemd, red.) een fijne woonplek te maken.

Het moest een wilde appelboom worden. "Hij was ook wel een beetje een wilde man", lacht Annette Kroes. "En die boom krijgt straks mooie rode appeltjes en Rolf had ook mooie rode appelwangen. Dus dat is een mooie herinnering aan Rolf Baron en de betekenis van hem voor onze buurt." Kroes is voorzitter van het Geheime Groene Roos Genootschap, een club mensen die strijdt voor al het groen in de versteende wijk.

Zo wisten ze na jaren strijd een braakliggende terrein om te toveren tot een groene oase. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want het terrein was gereserveerd voor appartementen. In die strijd was Rolf één van de voorvechters. "En hij kwam regelmatig even langs. Ook om ons te vertellen welke actie we nu weer moesten opzetten, want zo was hij ook."