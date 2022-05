Haarlemse maakt moederdagfoto's voor achtergebleven Oekraïense vaders: "Dit is liefde"

Samen met hun kinderen zijn Oekraïense moeders op de foto gegaan in Haarlem. Deze speciale Moederdagfotoshoot is georganiseerd door fotograaf Hélène Wiesenhaan. De gemaakte foto’s worden op Vaderdag opgestuurd naar de vaders, opa’s en oma die in Oekraïne zijn achtergebleven.

Moeder- en vaderdagkado voor Oekraïeners - NH Nieuws / Geja Sikma

Na de shoot moet fotograaf Hélène nog even bijkomen van alle emoties. "Ik had niet verwacht dat moeders mij met tranen in hun ogen zouden bedanken. Dat het mensen zoveel doet, is wel echt prachtig en ontroerend. Ik ben zelf ook moeder, dus ik ging bijna mee janken." Wiesenhaan had haar actie aangekondigd op Facebook en kon op veel steun rekenen. Zo mochten de foto’s worden gemaakt op Landgoed Duinlust en er werd een springkussen geplaatst voor vertier de kinderen. Ook zijn er stapels kleding gedoneerd. Tekst gaat door onder de foto.

Fotograaf Hélène Wiesenhaan geeft bijzonder moeder- en vaderdagkado - NH Nieuws

"Ik geef samen met fotografe Sonja Velda deze shoot cadeau", vervolgt Wiesenhaan. "Maar buiten de shoot willen we de kinderen ook een topdag geven met een springkussen, make-up en ijsjes. De moeders krijgen de foto’s digitaal en in print en dan kunnen ze die op Vaderdag cadeau geven aan de vaders, opa’s en oma’s in Oekraïne."

De Oekraïense Karina en Iryna zijn heel blij met de fotoshoot. "Families zijn nu gescheiden, dit is een verbinding", zegt Iryna. "Deze foto's zijn echt steunend voor de mensen die nog in Oekraïne zijn achtergebleven", vult Karina aan. "We zijn blij dat we hieraan mee konden doen. Dit gaat over liefde en niet over overleven." Moederdag Zowel Moeder- als Vaderdag zoals wij dat kennen is niet bekend in Oekraïne. "Ze vieren het op een andere dag en op een andere manier. Hoe precies dat weet ik niet", aldus Wiesenhaan. "Laten we het daar introduceren want ik begrijp dat ze het leuk vinden. Een meisje van vijftien vond het zo geweldig dat ze terug wil gaan naar haar land, maar met de Nederlandse mentaliteit van Moeder- en Vaderdag. Prachtig", lacht Wiesenhaan.