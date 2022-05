🔴 LIVE: Duizenden supporters vieren feest na promotie FC Volendam

De live-uitzending volgt de rechtstreekse tocht naar het stadion waar de spelers zullen worden gehuldigd. Naar verwachting komt Heen-en-Weer 10 daar omstreeks 16.30 uur aan. Bijzonder is dat de route van de platbodem tijdens deze huldiging niet meer over de dijk zal plaatsvinden, maar via de Zeestraat naar het stadion gaat.

Stadion

Eenmaal aangekomen bij het podium in het stadion zullen de spelers en technische staf op een podium worden gehuldigd. Diverse artiesten, waaronder Gerard Joling en John de Bever treden op.

De live-uitzending is hier te volgen. Vanaf 19.10 uur is een samenvatting terug te kijken.