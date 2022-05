Knauw in titelaspiraties Koninklijke HFC door thuisnederlaag

Koninklijke HFC heeft zichzelf in de titelrace een slechte dienst bewezen tegen Rijnsburgse Boys. Er werd vanmiddag thuis met 1-0 verloren, waardoor koploper Katwijk uit zicht is geraakt. Ook AFC en Jong FC Volendam gingen onderuit.

Furhgill Zeldenrust maakte in de 54e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De Haarlemmers probeerden het daarna wel, maar de beste mogelijkheden waren voor de nummer vijf van de ranglijst. De wedstrijd werd nog even stilgelegd na een opstootje tussen toeschouwers bij de kantine.

Omdat Katwijk met 3-1 won van ASWH is het gat tussen HFC en de nummer één van de ranglijst opgelopen tot negen punten. Nummer drie HHC Hardenberg klopte TEC en is de Koninklijke tot op één punt genaderd. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan in de tweede divisie.

AFC en Jong FC Volendam verliezen ook thuisduel

AFC ging thuis in Amsterdam verrassend met 3-0 onderuit tegen laagvlieger GVVV. Adham El Idrissi, Byron Burgering en Lars ten Teije maakten de doelpunten op Sportpark Goed Genoeg. Ondanks het verlies blijft AFC zesde met 45 punten. Dat zijn er acht minder dan Koninklijke HFC.

In Volendam ging het voor de beloften van FC Volendam mis in de slotfase. Het stond op dat moment 2-2 door twee goals van zowel Koen Blommenstijn (Jong Volendam) als Floris van der Linden (Spakenburg). Wimilio Vink, Robin Eindhoven en Vince Gino Dekker beslisten de wedstrijd in het laatste kwartier: 2-5. De Volendammers blijven vijftiende.