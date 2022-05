Kwalificaties straatvoetbaltoernooi 'Ghetto Games' onder de A8: "Alleen maar trots"

Onder de A8 in Koog aan de Zaan zijn de kwalificaties van Europees straatvoetbal Ghetto Games begonnen. Het winnende team mag meedoen aan de finale in Riga en kan een hoge geldprijs winnen.

Organisator en vijfvoudig straatvoetbalkampioen Edward van Gils staat vol trots te kijken hoe de verschillende straatvoetbalteams de voetbalcourt op lopen. "Ooit ben ik deze vorm van straatvoetbal gestart en als ik kijk hoe groot dit toernooi al is, kan ik alleen maar trots zijn."

Edward wordt ook wel de Godfather of street football genoemd. Samen met zijn organisatie StreetKings organiseert hij de kwalificatie in Nederland voor het Europees brede straatvoetbaltoernooi.

Geen spelregels

Straatvoetbal kent eigenlijk geen regels. "Alles draait om respect", zegt Edward terwijl de eerste potjes beginnen. Wie er mag beginnen wordt bepaald door een potje steen-papier-schaar en gaande de wedstrijd moet je er samen uitkomen.

Tienduizend euro

De prijzenpot in Riga is tienduizend euro. Dan moeten de teams daar ook alle wedstrijden winnen. Maar aan het geld moet een voetballer niet denken, die net een wedstrijd met 9-3 gewonnen heeft: "Tuurlijk is het mooi meegenomen, maar ik doe gewoon mee voor het spelletje. Straatvoetbal is gewoon zo leuk."