Wat zeggen de cijfertjes? Ajax wil in NH-derby afrekenen met 8 mei-trauma

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de 32e speelronde in de eredivisie. Op Moederdag treffen AZ en Ajax elkaar in Alkmaar. De Amsterdammers kunnen morgen kampioen worden, maar de datum 8 mei roept vervelende herinneringen op bij Ajacieden.

Datum des doods:

De laatste zes wedstrijden op 8 mei werden niet gewonnen door Ajax. Thuis tegen Tottenham Hotspur werd drie jaar geleden het behalen van de Champions League-finale in blessuretijd verspeeld. In 2016 ging het op de laatste speeldag mis bij De Graafschap (1-1), waardoor PSV er plots met de landstitel vandoor ging. Elf jaar geleden ging het ook mis op deze datum. In de bekerfinale was FC Twente na verlenging met 3-2 te sterk.

AZ speelde acht keer op 8 mei. De Alkmaarders wonnen vier keer, maar gingen ook vier keer onderuit.

Mogelijk kampioenschap later op de dag:

De kans bestaat dat Ajax zich morgen voor de 36e keer landskampioen mag noemen. Daar is een overwinning in Alkmaar voor nodig en later op de dag moet Feyenoord winnen van PSV. De laatste keer dat een ploeg kampioen werd zonder dat het zelf in actie kwam was in 2009. AZ verloor van Vitesse, maar door de nederlaag van Ajax bij PSV een dag later was het feest bij de Kaaskoppen. Ajax werd 24 jaar geleden voor het laatst kampioen zonder zelf te spelen.

Prestaties dit kalenderjaar:

Ondanks het mindere veldspel presteert Ajax heel goed in 2022. Van de dertien competitiewedstrijden werden er twaalf gewonnen. Daarmee is het de best presterende ploeg van dit jaar. AZ won acht wedstrijden, speelde drie keer gelijk en verloor twee keer. Met die prestaties staan de Alkmaarders vijfde op de ranglijst over de laatste vier maanden.

50/50 dat AZ minimaal een punt pakt:

Op basis van de laatste tien competitiewedstrijden in Alkmaar is Ajax de favoriet. De helft van de keren gingen de drie punten mee naar Amsterdam. AZ wist drie keer te winnen en twee keer werd het gelijk. Vorig seizoen won de ploeg van Erik ten Hag met 3-0 door doelpunten van Antony, Davy Klaassen en David Neres.

Geen gelijkspel in laatste tien wedstrijden:

Eerder dit seizoen won AZ met 2-1 in de Johan Cruijff Arena. Vangelis Pavlidis en Zakaria Aboukhlal scoorden voor het elftal van Pascal Jansen. Sébastien Haller maakte tussendoor de Ajax-goal. In de KNVB-beker trokken de Amsterdammers aan het langste eind: 0-2. Van de laatste tien ontmoetingen in alle competities wist AZ er vier te winnen. Ajax won de andere zes duels.

