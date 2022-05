Ravage na ongeluk met nachtbus in Zuidoost, lachgas aangetroffen in betrokken personenauto

Een nachtbus van het GVB en een personenauto zijn in afgelopen nacht betrokken geraakt bij een ongeluk op de Daalwijkdreef in Zuidoost, ter hoogte van de toerit naar de Gooiseweg. De inzittenden van de auto, waar ook lachgas in werd aangetroffen, raakten gewond. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.