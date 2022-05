Feestvieren kunnen ze wel in Volendam weet trainer Wim Jonk

Voor FC Volendam begon het seizoen met een 2-2 gelijkspel bij FC Eindhoven en zo eindigde de competitie bijna negen maanden later ook weer. Het doel -promotie naar de eredivisie- is bereikt, maar trainer Wim Jonk had het vele publiek graag een betere voetbalvoorstelling geboden.

Trainer Wim Jonk had met zijn ploeg het publiek willen vermaken - NH Sport / Edward Dekker

Gezien de kansenverhouding en het veldspel mocht FC Volendam niet klagen over de uitslag. Meevaller was de 2-2 die Daryl van Mieghem in blessuretijd binnenschoot, waardoor de ploeg de voorlopig laatste wedstrijd in de eerste divisie toch nog goed afsloot. Na het laatste fluitsignaal kwamen dan ook duizenden supporters het veld op om de twee weken geleden behaalde promotie naar de eredivisie te vieren. "Mensen zijn toe aan een feest en daar zijn ze hier goed in hoor", aldus Jonk die uitkijkt naar de huldiging van komende zondag.

Supporters vieren het einde van het seizoen na de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven - NH Sport / Edward Dekker

Voor een aantal spelers was het duel tegen FC Eindhoven het laatste in het shirt van FC Volendam. De routiniers Boy Deul en Kevin Visser (AFC) vertrekken, net als reservekeeper Dion Vlak (Spakenburg) en Alex Plat. De Volendammer kreeg de laatste weken weer wat meer speeltijd, maar een nieuw contract zat er ook voor hem niet in. En dus gaat het boek FC Volendam dicht: "Ja, best wel met een dubbel gevoel."

Alex Plat sluit het boek FC Volendam met een dubbel gevoel - NH Sport / Edward Dekker

Zondag is de officiële huldiging van FC Volendam. Om 15.00 uur varen de spelers en staf de haven binnen, waarna ze op De Heen-en-Weer 10 naar het stadion gaan. Vanaf 14.45 uur zijn de feestelijkheden live op tv, site, app en sociale kanalen te zien.