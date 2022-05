Honderd jongeren op de vlucht voor de politie: "Ben gepakt door een biker"

De Alkmaarse politie organiseerde gisteren een 'hunt', waar ze het opnamen tegen de jeugd. Ongeveer honderd jongeren tussen de 12 en 19 jaar deden mee; gekleed in witte overals met rugnummer zijn ze voor de politie op de vlucht geslagen. Het doel voor de 'voortvluchtigen' is drie stempels halen zonder gepakt te worden. De politie probeerde dat met man en macht te voorkomen.

"We willen het imago van de politie verbeteren", vertelt Wouter. Volgens hem is de afstand tussen de jeugd en de politie te groot. "We hopen dat de jongeren hierdoor makkelijker een praatje met de politie maakt."

"Wij zijn gepakt door de bikers", klaagt een deelnemer. Hij vindt het veel zwaarder dan gedacht. "We jagen ze op tot ze moe zijn, en dan pakken we ze makkelijk", lacht hoofdagent Wouter. Hij heeft net zoals zijn collega's veel plezier deze dag, maar er is ook een serieuze bedoeling van de hunt.

Jongerenwerker Paloma Samuel denkt dat dit goed werkt. "Iedereen is enthousiast en ik hoor ze zeggen dat ze nu ook een keer op een normale manier een gesprek met een agent kunnen voeren." De deelnemers geven ook aan dat ze het leuk vinden om een keer legaal voor de politie weg te rennen.

Veiligheid voorop

Voor de start worden er instructies gegeven, hierin wordt vooral de nadruk op veiligheid gelegd. "Het is niet de bedoeling dat de jongeren als een kip zonder kop over straat gaan rennen, als we dat zien stoppen we de achtervolging", aldus Wouter.

De politie meldt dat ze terugkijkt op een zeer geslaagde dag. Er waren in totaal honderd deelnemers verdeeld over twee hunts. De eerste hunt was voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Hier deden 70 mensen aan mee, 29 daarvan haalden de finish.

De deelnemers van de tweede groep waren ouder, 17 tot en met 19 jaar. In deze hunt deden 30 deelnemers mee van wie er geen enkele de finish heeft gehaald.