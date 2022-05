Jong AZ verstiert feestje Almere City; gelijkspel bij Jong Ajax - De Graafschap

Door een klinkende 3-0 overwinning heeft Jong AZ het seizoen goed afgesloten. Op bezoek bij Almere City, dat bij winst de vierde periode had gewonnen, sloegen de Alkmaarders na rust drie keer toe. Jong Ajax hield de De Graafschap in bedwang: 1-1.

Almere City - Jong AZ

De spanning leek Almere City te veel te worden en daar profiteerde Jong AZ dankbaar van. Koud in het veld opende Mexx Meerdink de score in de 68e minuut met een droge knal in de rechterbenedenhoek.

Met die voorsprong namen de Alkmaarders geen genoegen. Dat leverde een klein kwartier voor tijd dan ook de 0-2 op. Uit een voorzet van invaller Quinten Dekkers zorgde Mo Taabouni voor de beslissing. Tien minuten later benutte Taabouni ook nog een strafschop: 0-3.

Dankzij de overwinning gaat Jong AZ over Almere City heen op de ranglijst. De ploeg van Maarten Martens eindigt op de dertiende plaats met 42 punten uit 38 duels.

Opstelling Jong AZ: Reus; Lathouwers (Dekkers/72), Velthuis, Dekker, Kerkez (Engel/84); Koopmeiners (Griffith/65), Taabouni, Buurmeester; De Jong, Duin (Meerdink/65), Poku (Van Brederode/65)

