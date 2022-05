Knappe comeback van FC Volendam levert gelijkspel op in seizoensafsluiting

Er waren genoeg mogelijk voor de 0-2 in de eerste helft, maar de aanvallers van FC Eindhoven waren slordig in de afronding. Boy Deul leek tegen te scoren namens FC Volendam, maar de middenvelder maakte hans en kreeg zelfs geel van scheidsrechter Rob Dieperink.

In de laatste twintig minuten raakte Mitchel van Rosmalen de lat namens Eindhoven, schoot Robert Mühren net naast en kreeg Stankovic een publiekswissel. Het werd in de 91e minuut ook nog 2-2 toen een afstandsknal van Daryl van Mieghem via een verdediger in het doel ging.

Na 38 wedstrijden heeft FC Volendam 75 punten bij elkaar gespeeld. Kampioen FC Emmen eindigt op 83 punten. FC Eindhoven is derde geworden met een seizoenstotaal van 71 punten.

Opstelling FC Volendam: Stankovic (Vlak/82); James (W. Ould-Chikh/14), Mirani, A. Plat (Van Duijl/46), James; Antonucci (Zeefuik/73), Deul, Oristanio (El Kadiri/64); Kaars (Visser/46), Mühren, Van Mieghem