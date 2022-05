Eerbetoon aan overleden Sunnery (7) met ballonnen, tekeningen en stille tocht

Den Helder stond vanavond stil bij het overlijden van de 7-jarige Sunnery. Hij werd op 25 april aangereden door een taxi en overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Veel mensen kwamen bijeen om de familie van de jongen een hart onder de riem te steken.

Een grote groep mensen verzamelde zich op vrijdagavond in de Visbuurt in Den Helder. Rond 19.30 uur startte de stille tocht, die was georganiseerd door de moeder van Sunnery. Er liepen wel honderd mensen mee, van jong tot oud. De stoet kleurde felrood door de hartvormige ballonnen.

Aan het eind van de route, op de plek waar het ongeluk gebeurde, liep iedereen nog even rustig langs de herdenkplek van de jonge jongen. De boom werd vol gelegd met de kleurrijkste bloemen. Tussen de bloemen stonden meerdere beertjes. Er viel hier en daar een traan.

