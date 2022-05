Amsterdam NL V Afscheid van paradijsvogel uit de Jordaan: "Er was maar één iemand zoals Paul"

Hij was waarschijnlijk 72 jaar oud en niemand wist zijn achternaam, maar toch kende iedereen Paul, die ook wel de 'straatfilosoof' of 'buurtheld' van de Jordaan werd genoemd. Op initiatief van buurtbewoners werd vandaag een speciale uitvaart voor hem georganiseerd: "We willen dat hij een waardig afscheid krijgt".

Uniek, open, intelligent, kleurrijk, lief. Het zijn enkele woorden die vallen op de uitvaart van Paul, die in april overleed. Niemand wist hoeveel man er naar de uitvaart zou komen, maar het zaaltje zit vol. Speeches, muziek, foto's, alles komt voorbij op de door de gemeente betaalde uitvaart. Een groep buurtbewoners, personeel van een supermarkt op de Westerstraat waar hij vaak kwam en barmannen van zijn stamkroeg. Iedereen heeft zijn of haar eigen herinnering aan 'de paradijsvogel' van de buurt. Met haar van drie meter lang was Paul dan ook een opvallende verschijning. "Hij leefde niet volgens de regels van de maatschappij. Het was iemand die zijn eigen weg had gekozen en daarin volhard heeft."

Quote "Hij zag schoonheid in alles en het was altijd een verrassing wat hij bij zich had" buurtbewoner over paul

Havermout met koffiemelk Er wordt vol lof over Paul gesproken. "Vanaf 150 meter afstand kon je Paul al zien aankomen. Ik ga de uitdrukking op zijn gezicht nooit meer vergeten. Als hij een bekende zag gingen zijn ogen glinsteren." Zijn bijzondere 'dieet' komt ook voorbij: "Iedere dag havermout met koffiemelk." Ook stond Paul bekend om de vele complimenten die hij gaf aan buurtgenoten. "Ooooh I like your hat, Elly", of "Hey knappe dame!". Wat hem volgens de barman uit zijn stamkroeg ook typeerde was dat Paul nooit om geld vroeg of een druppel alcohol dronk. Veel mensen dachten dat hij dakloos was, maar Paul had van iemand in de buurt onderdak gekregen. "Don't judge a book bij its cover", zegt een ander daarover.

Quote "Als ik aan hem terugdenk dan denk ik: vaak geknakt, maar nooit gebroken" buurtbewoner over paul

Wat Paul tevens kenmerkte was het feit dat hij nooit met lege handen aankwam, bijvoorbeeld in zijn stamkroeg. Van torretjes tot geplukte bloemen of steentjes, hij droeg altijd een soort mini-expositie bij zich. "Hij zag schoonheid in alles en elke keer was het een verrassing waar hij weer mee zou komen. Dat gaf heel veel sjeu aan de Jordaan."