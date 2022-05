Vuurtoren Lange Jaap is veilig benaderbaar, gebiedsverbod mogelijk opgeheven

Als het gebiedsverbod komt te vervallen, kan het Helderse icoon worden betreden voor verder onderzoek zoals bepalen wat de fysieke gesteldheid is van de vloeren. Dat moet vloer per vloer worden onderzocht, schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht.

Uit de beelden die de drones gemaakt hebben, is gebleken dat de vuurtoren veilig te benaderen is, tenzij het harder waait dan windkracht 9.

De Lange Jaap, officieel vuurtoren Kijkduin, in Huisduinen is in 1878 geopend en volledig van gietijzer gebouwd. Hij is met zijn ruim 63 meter de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland en de hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren ter wereld.

Risico op instorten

Al jaren waren er zorgen over de staat waarin de vuurtoren verkeerde, maar in september maakte eigenaar Rijkswaterstaat bekend dat het meer dan zorgelijk was. Hij zou in zeer slechte staat verkeren en het risico op instorten was groot.

Daarop werd direct de omgeving afgezet. Vervolgens werd een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat alleen sloop of gedeeltelijke herbouw van de vuurtoren nog tot de opties overbleef. De minister neemt deze maand een besluit over de noodzakelijke acties op de korte en lange termijn.