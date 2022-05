Koedijker Gondelvaart zoekt nog vrijwilligers voor komende editie: "Iedereen is welkom"

"We kijken er ontzettend naar uit", vertelt Anja Bijpost van de Gondelvaart in Koedijk over het evenement - dat deze zomer na twee coronajaren weer gehouden kan worden. Maar er zijn nog wel vrijwilligers nodig: "Er zit een gat in ons vrijwilligersbestand, dat we graag weer opvullen."

Botenbouwers, mensen die helpen bij de feesttent, gastheren en -vrouwen voor bij de afzetposten... er zijn nog heel wat vrijwilligers nodig om bij het evenement op zaterdag 20 augustus te helpen, vertelt Bijpost.

"We merken na twee Gondelvaart-loze jaren dat een aantal oudere vrijwilligers is afgehaakt. Hierdoor zit er een gat in ons vrijwilligersbestand, dat we graag weer opvullen." Ze heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken: "We gaan nog organisaties en sportclubs benaderen voor vrijwilligers. Bovendien is er voor ieder wat wils en is iedereen welkom", zegt ze vrolijk.

Veel oudere vrijwilligers vinden het bovendien 'heel leuk om nieuwe vrijwilligers in te werken en te begeleiden'. "Zo kunnen we er samen voor zorgen dat dit immaterieel erfgoed levend blijft."

59ste editie

Officieel wordt het evenement - dat volgens Bijpost jaarlijks tussen de 16.000 en 18.000 bezoekers trekt - dit jaar voor de 59ste keer gehouden. "De afgelopen twee jaar kon het natuurlijk niet doorgaan. Wel riepen wij Koedijkers op om het dorp te versieren en is een aantal botenbouwers op eigen initiatief alsnog gaan bouwen."

Maar nu mag het dus weer echt. En hoewel Bijpost daar 'ontzettend blij mee' is, is het 'ook een beetje spannend': "Het is natuurlijk pas in augustus, dus we hopen dat het wat corona betreft heel rustig blijft." Ze vervolgt: "Iedereen heeft er zin in en je merkt dat ze de saamhorigheid hebben gemist."

NH Nieuws was bij de laatste Gondelvaart in 2019. Kijk hieronder de video: